رئيس مدينة أبو قرقاص: توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة مواطنى القرى

وأشار رئيس المركز، إلى أن السيارة ستجوب كل القرى، ويوجد بها "موظف إيرادات، موظف إشغالات، موظف خزينة، موظف شباك استلام، سكرتير الوحدة، موظف الإعلانات وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً .

كما تابع رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة على المحلات التجارية ولضبط كل المخالفات، والتأكد من جودة التراخيص بالمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 105 محاضر متنوعة ما بين بيئة وتراخيص وإشغال ونظافة.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات علي المحلات التجارية لضبط كل المخالفات، وللتأكد من تطبيق التراخيص الجديدة للمحلات التجارية .