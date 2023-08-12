اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 04:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

خلال لقائه وزير الاقتصاد الليبى..

رئيس حكومة تونس: انعقاد اللجنة العليا المشتركة مع ليبيا قريبا

السبت، 12 أغسطس 2023 03:44 م
رئيس حكومة تونس: انعقاد اللجنة العليا المشتركة مع ليبيا قريبا الحشانى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أهمية تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في تونس وليبيا ‏والإسراع باجتماع اللجان القطاعية تمهيدًا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القادمة‎.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة التونسي، بالعاصمة تونس، مع وزير الاقتصاد والتجارة ‏الليبي، محمد علي الحويج،‏ وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في جميع ‏المجالات.‏

وكانت تونس وليبيا قد أعلنتا فى وقت سابق، خلو المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي، بعد تكفل كل ‏منهما بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، أن تونس تكفلت بإيواء ‏العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان مختلفة كانوا عالقين عند الحدود ‏التونسية الليبية، تبعاً لاتفاق وقع مع الجانب الليبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من ‏المهاجرين العالقين.
 

تونس

ليبيا

اخبار تونس

رئيس حكومة تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة