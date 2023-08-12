رئيس جهاز شئون البيئة: مصر لديها 3 مصادر للمراجعات البيئية

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها 3 مصادر للمراجعات البيئة، على رأسهم تقرير توصيف تغير المناخ، الذى تم إصداره بالتعاون مع البنك الدولي، ويدرس الوضع البيئي في 3 بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، من أجل تحديد الفجوات في مجال المناخ، من خلال التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل.

وأضاف أبو سنة فى تصريحات خاصة، أن المصدر الثانى للمراجعات البيئية هو التحليل البيئي القطري وهي يعد دراسة شاملة تم إعدادها أيضا بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل توصيف قطاع البيئة فى مصر، أما المصدر الثالث لهذة المراجعات البيئية التى تقوم بها مصر فهو تقرير حالة البيئة، وهذا تقرير وطني يتم اعداده سنويا من أجل الوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.

وأشار أبو سنة أنه هناك قطاعات واعدة فى مصر يتم التركيز عليها هى مجال الاقتصاد الدوار وكذلك إدارة المخلفات، باعتبارهم من المجالات الهامة، خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، وكذلك تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، وما بذلته مصر من وجهود لإشراك القطاع الخاص.

وشدد أبو سنة على أهمية التنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة البيئية من أجل دفع الاقتصاد المصري، ومتطلبات دعمه وتعزيزه، علاوة على البنية التحتية لتمكينها من أن تكون قادرة على التكيف للمدن من أجل تعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء المستدام.