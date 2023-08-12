اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 05:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز شئون البيئة: مصر لديها 3 مصادر للمراجعات البيئية

السبت، 12 أغسطس 2023 05:00 ص
رئيس جهاز شئون البيئة: مصر لديها 3 مصادر للمراجعات البيئية الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها 3 مصادر للمراجعات البيئة، على رأسهم  تقرير توصيف تغير المناخ، الذى تم إصداره بالتعاون مع البنك الدولي، ويدرس الوضع  البيئي في 3 بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، من أجل تحديد الفجوات في مجال المناخ، من خلال التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل.
 
وأضاف أبو سنة فى تصريحات خاصة، أن المصدر الثانى للمراجعات البيئية هو  التحليل البيئي القطري وهي يعد دراسة شاملة تم إعدادها أيضا  بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل توصيف قطاع البيئة فى مصر، أما المصدر الثالث لهذة المراجعات البيئية التى تقوم بها مصر فهو تقرير حالة البيئة، وهذا  تقرير وطني يتم اعداده سنويا من أجل الوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.
 
وأشار أبو سنة أنه  هناك قطاعات واعدة فى مصر  يتم التركيز عليها هى  مجال الاقتصاد الدوار وكذلك إدارة المخلفات، باعتبارهم من المجالات الهامة، خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، وكذلك  تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، وما بذلته مصر من  وجهود لإشراك القطاع الخاص.
 
 وشدد أبو سنة على أهمية التنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة البيئية من أجل دفع الاقتصاد المصري، ومتطلبات دعمه وتعزيزه، علاوة على البنية التحتية لتمكينها من أن تكون قادرة على التكيف للمدن من أجل تعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء المستدام.
 

البيئة

المخلفات

تقرير المناخ

المراجعات البيئية

الاستثمار

المدن المستدامة

مشاريع الطاقة

البنية التحتية

المخلفات الصلبة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة