رئيس القرم يكشف تفاصيل الهجوم على الجسر بصواريخ أوكرانية

وكالات

قالت شبكة "روسيا اليوم: إن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أعلن اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش، مؤكدا أن جسر القرم لم يتضرر.

من جانبه، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن الخدمات الخاصة وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر، مضيفا أن حركة المرور عبره ستستأنف قريبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.