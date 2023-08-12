اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس القرم يكشف تفاصيل الهجوم على الجسر بصواريخ أوكرانية

السبت، 12 أغسطس 2023 02:02 م
رئيس القرم يكشف تفاصيل الهجوم على الجسر بصواريخ أوكرانية جسر القرم
وكالات

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قالت شبكة "روسيا اليوم: إن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أعلن اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش، مؤكدا أن جسر القرم لم يتضرر.

من جانبه، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن الخدمات الخاصة وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر، مضيفا أن حركة المرور عبره ستستأنف قريبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

 


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