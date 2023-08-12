رئيس الحكومة الجزائرية: اللجوء لتحلية مياه البحر حتمية فرضتها الظروف المناخية الحالية

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أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن أن لجوء بلاده إلى تحلية مياه البحر لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب "حتمية فرضتها الظروف المناخية الحالية"، مشيرا إلى أنه تم اعتماد استراتيجية لإنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحر تضمن كل محطة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها خلال تفقده اليوم /السبت/، مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه بولاية الطارف بشمال شرقى البلاد.



وكشف عن خطة حكومته إنجاز محطات أخرى لتحلية مياه البحر عقب إنجاز الـ5 محطات المبرمجة حاليا، والتى سيتم الانتهاء منها فى نوفمبر 2024.



كما دعا رئيس الحكومة الجزائرية كافة المؤسسات المعنية بإنجاز هذه المشاريع أن تولى اهتماما بتقليص اللجوء إلى الاستيراد وتأهيل وسائل إنتاجها.