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حياة كريمة.. 32 مجمعا خدميا وتكنولوجيا جاهزة للخدمة فى قرى المنيا

السبت، 12 أغسطس 2023 04:00 ص
حياة كريمة.. 32 مجمعا خدميا وتكنولوجيا جاهزة للخدمة فى قرى المنيا جانب من المجمعات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصبحت مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، عنوانا مميزا لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من القرى والنجوع بمختلف مراكز محافظة المنيا، بين المشروعات العملاقة من محطات المياه والصرف الصحى والغاز والطرق والتعليم ومراكز الشباب، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وتأتى المجمعات التكنولوجية، أحد أهم المشروعات التى تجرى على أرض محافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تشمل 192قرية و757تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه فى 5 مراكز من الشمال إلى الجنوب.

وانتهت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، من تجهيز 32 من المجمعات الخدمية بقرى المرحلة الأولى وهي 5 مراكز إدارية، ديرمواس- ملوي- أبوقرقاص- العدوة- مغاغة، لتقديم الخدمات المميزه للمواطنين، طال إنتظارها لسنوات، تلك المجمعات ساهمت فى حالة من السعادة بين أهالى القرى.

يذكر أن مبادرة  تنمية الريف المصري التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بدأت بـ 5 مراكز فى المرحلة الأولى ثم مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.

جانب من الفاعليات (1)
جانب من الفاعليات (1)

 

جانب من الفاعليات (2)
جانب من الفاعليات (2)

 

جانب من الفاعليات (3)
جانب من الفاعليات (3)

 

جانب من الفاعليات (4)
جانب من الفاعليات (4)

 

جانب من الفاعليات (5)
جانب من الفاعليات (5)

 

جانب من الفاعليات (6)
جانب من الفاعليات (6)

 

جانب من الفاعليات (7)
جانب من الفاعليات (7)

 


حياة كريمة

تطوير الريف

مبادرة حياة كربمة

اخبار المنيا

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