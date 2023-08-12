حملات من معهد وقاية النباتات لمتابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية

كتبت أسماء نصار

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات حملة متابعة ميدانية فى محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفنى والتوصيات الحديثة التى تساعدهم على الحصول على محصول جيد وذو جودة عالية. يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للجهات البحثية بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول الزراعات الصيفية مثل الذرة و القطن و الأرز و دوار الشمس فضلا عن مزارع النخيل والخوخ و المانجو و الموز للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات. و أضاف أن باحثي المعهد في الأسكندرية و الشرقية و الدقهلية و كفر الشيخ و سوهاج و مرسى مطروح و الوادي الجديد يقومون بعمل حملات مكثفة للاستماع للمزارعين والتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان والتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات عليها.

و في السياق ذاته، أكد عبد المجيد أنه تم فحص زراعات الذرة للوقف على حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتأثيرها والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصى بها وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة، مشيرًا إلى أن محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الإستيراد.

و تجدر الإشارة الى متابعة باحثو المعهد لزراعات المانجو و شرح أهم سبل الوقاية و المكافحة للأفات التي تصيبه و أهم العمليات الزراعية التي يجب إتباعها للحد من مرض العفن الهبابي الذي يسبب خسائر في المحصول.