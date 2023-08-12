توزيع صناديق القمامة الجديدة بالمنصورة لرفع القمامة وتفريغها أتوماتيكيا.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، لتنفيذ اعمال توزيع صناديق القمامة بنطاق الحى للعمل بمنظومة الكباسات لرفع القمامة مباشرة لسيارات نقل القمامة بالشوارع والميادين بنطاق الحى وتفريغها أتوماتيكيا بما يساهم فى رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة وذلك بإشراف الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس حى شرق المنصورة، أن العمل فى توزيع صناديق النظافة على منظومة الكبس استمر تنفيذه بنطاق مناطق توريل وشارع الإمام محمد عبده ومحيط حديقة الحيوان، وتم تغيير الصناديق القديمة بشارع الجيش أمام مدرسة محمد أمين، وذلك فى إطار خطة العمل بمنظومة الكباسات للتعديل من أعمال الجمع بنظام نقاط التجميع ( إلقاء المخلفات على الأرض) إلى العمل بنظام صناديق قمامة فى الشوارع وجمعها بواسطة سيارات الكبس ونقلها إلى مصنع التدوير مباشرة.

وأشار رئيس الحى، أنه سبق الانتهاء من المرحلة الأولى بشارع قناة السويس الاتجاهين بالكامل ومن المرحلة الثانية بشارع الدراسات وشارع عزبة الشال، وكانت المرحلة الثالثة بشارع سعد زغلول وكانت المرحلة الرابعة بشارع الإمام محمد عبده وشارع عبد المنعم الرياض وشارع بهرند، ويستمر العمل لتغطية كافة المناطق بنطاق الحى ولتتم أعمال رفع القمامة أتوماتيكيا على سيارات نقل القمامة مما يعظم الاستفادة بشكل كبير فى رفع كفاءة منظومة النظافة وأعمال رفع القمامة.

وثمن "مختار" جهود الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة فى هذا الشأن، ووجه " مختار" الشكر والتقدير للعاملين للمشرفين والقائمين على العمل بالحملة الميكانيكية بحى شرق المنصورة على هذا الجهد المتميز الذى يؤكد السعى الدائم نحو الارتقاء بمنظومة النظافة مشيرا إلى انه حريص دائما على تشجيع كافة الافكار الإيجابية التى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، وفى إطار دعم الافكار والجهود غير التقليدية للارتقاء بمنظومة رفع القمامة.