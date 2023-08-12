"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع أدوات مدرسية مخالف ومواد خام بدون بيانات

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و تحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع حى العجمى بالحملة المكبرة بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع أدوات مدرسية وذلك لحيازته منتجات ورقية نهائية غير مكتملة البيانات.

من جهة أخرى تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.