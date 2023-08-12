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تحرير 231 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى بالمنيا

السبت، 12 أغسطس 2023 01:04 م
تحرير 231 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى بالمنيا إزالة إشغالات
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات على جانبي الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع الملوانى.

وتم تحرير231 محضرا بمحيط شارع سيف باشا والمأمون والإدارة التعليمية والعرفانى وتونى بك بحى شمال 2 المدينة.

وكان رئيس مركز ومدينة ملوى، عقد اجتماعاً موسعا بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى التسعة، وذلك للمتابعة المستمرة، واستعراض خطة العمل بالمجمعات الخدمية والتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين فعلياً من خلال المعاملات التى تتم من المواطنين بكل القطاعات، مؤكداً على أن من أهم أهداف إنشاء المجمعات الخدمية بالقرى، هى تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين، وذلك ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" علماً بأن المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب بريد وشهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .

 


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