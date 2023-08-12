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تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" لـ 12 سبتمبر

السبت، 12 أغسطس 2023 03:50 م
تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" لـ 12 سبتمبر محكمة، ارشيفية
كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم السبت،  برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 12 سبتمبر للمرافعة.
 
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
 
 

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