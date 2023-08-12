بعد إعلان القوائم النهائية.. 9 مرشحين لمقعد نقيب الأطباء فى التجديد النصفى

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابات الأطباء وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات، تمهيدا للتصويت فى يوم 13 أكتوبر 2023.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين:

أبو المجد الهوارى.

أحمد حسين.

أسامة عبد الحي.

إيهاب الطاهر.

عبد اللاه حجازى.

على كامل.

محمد سلامة.

محمد طنطاوى.

محمد منير.

وذلك بعدما تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة، من بينهم 3 على مقعد النقيب العام.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.