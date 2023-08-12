انقطاع المياه شرق الإسكندرية بسبب كسر خط عمومى

الإسكندرية أسماء على بدر

انقطعت مياه الشرب في عدد من مناطق شرق الإسكندرية، بالتحديد في نطاق منطقة أبو سليمان بعد كسر ماسورة مياه رئيسية، حيث تم غلق مصدر المياه لحين إصلاح الكسر والدفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.

البداية حين وصل بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية تفيد بوجود كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم» مما يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمنطقة أبو سليمان.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه إلى مكان الكسر بالتحديد في تقاطع شارع محطة السوق مع شارع 20 بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية والمغزي لمنطقة أبو سليمان، والتعامل الفوري مع جميع التداعيات.

وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى مكان الكسر، وتم غلق مصدر المياه وبدأت عمليات الإصلاح على الفور وسوف تنتهي خلال ساعات، وتم توجيه الحركة المرورية بالطريق لعدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لها، أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.