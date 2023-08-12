وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، أن واشنطن تفرض، أيضا، عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة أعمال روسية تعمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي وهي منظمة شجعت استبدال الواردات وعقدت اجتماعات لتعزيز الاستجابات للعقوبات.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمحاسبة أولئك الذين سهلو حرب روسيا ضد أوكرانيا واستفادو منها.

وتتخذ وزارة الخزانة هذه الإجراءات عملاً بالأمر التنفيذي رقم 14024. وقد تم فرض عقوبات على بيتر أوليجوفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وجيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، للعمل في قطاع الخدمات المالية لاقتصاد الاتحاد الروسي. وتم فرض عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال للعمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي.

وتم فرض عقوبات على فريدمان، أيضًا، لأنه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر وفرض عقوبات على خان أيضًا للعمل في قطاع البناء في اقتصاد الاتحاد الروسي.