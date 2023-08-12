المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته هيروين في العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالى بمعاقبة المتهم " ف.ز.ذ" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7271 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على اثر تلقى اتصال هاتفى بقيام المتهم "ف.ز.ذ" عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرته ممسكا فى يده حافظة بلاستيكية، ويقوم بمناولة أحد عملائه لفافة تحوى على مادة بيج اللون وهى مخدر الهيروين، والتحصل منه على مبلغ من المال، فأسرعت القوة بضبطه ولاذا العميل بالفرار، وتم استخلاص الحافظة من يده وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.