الصفة التشريحية: لا شبه جنائية في واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بعين شمس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه داخل مسكنه في حالة تحلل بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، عن أنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة، وأن الوفاة نتجت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى فقدانه الوعى وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات وأن الجثة في مرحلة تعفن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.