السيطرة على حريق بمنزل وحوشين بالمنشاه جنوب سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأول بأحد المنازل دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج ، وامتد إلى حوشين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية وتمت اعمال التبريد بمكان الحريق وتم الحد من إنتشاره.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة المنشاه وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارتين لمكان الحريق

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بمنزل بناحية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاة إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية و تبين نشوب حريق بالطابق الأول بمنزل ملك المدعو أحمد ص ع 51 سنة موظف بالأوقاف ومقيم بذات الناحية وأمتد لحوشين ملاصقين ملك كل من كامل ع ع 28 سنة عامل ، ومحمد ع ع 20 سنة حلاق قيمان بذات الناحية وتم الدفع بــــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير شرر من فرن بمنزل الأول تم تحير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.