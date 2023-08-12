السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ب.و.ل" عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.م" مزارع بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، فقام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.