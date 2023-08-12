الديوان الأميرى الكويتى: لا صحة لتعرض أمير البلاد لعارض صحى طارئ أُدخل على إثره المستشفى

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أكد الديوان الأميرى الكويتى مساء السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.

وقال الديوان الأميرى الكويتى فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحى طارئ أُدخل على إثره المستشفى والأمير بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة.

والديوان الأميري يؤكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.