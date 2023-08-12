الداخلية تكشف قضية كسب غير مشروع بقيمة 20 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.