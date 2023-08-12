الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بانتحال الصفة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالإتصال عليه هاتفياً منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعياً نفوذه وإتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالى قام بتحويلها له على إحدى المحافظ الإلكترونية .

بإجراء التجريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور (له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) بممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة "على خلاف الحقيقــة ".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على عدد (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل نصية تفيد ممارسته ذلك النشاط الإجرامى .