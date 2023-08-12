الحكم بالسجن المشدد 15 سنة على شقيقين لقتلهما ميكانيكي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الثانية، اليوم السبت، حضوريًا، بمعاقبة سائق وفكهاني، شقيقين، بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامهما بقتل ميكانيكي، عقب خروجه من المسجد، وألزمتهما المحكمة المصاريف الجنائية، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

كما ألزمتهما المحكمة متضامنين، بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني، مبلغ 100 ألف وواحد جنيه، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وألزمتهما مصاريف الدعوي المدنية، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وذلك في أحداث القضية رقم 1577 لسنة 2023 جنايات قسم ثانٍ شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 939 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

وقررت المحكمة في جلستها تعديل قيد ووصف القضية لضرب أفضى إلى موت؛ نظرًا لاعتبار الواقعة مشاجرة، فيما رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين خلال المرافعة بأن المتهمان كانا في حالة دفاع عن النفس.

وكان المستشار سعود محمد نجیب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال 'أحمد. م.ا.ا'، 40 سنة، فكهاني، مقيم بمنطقة قسم ثانٍ بمحافظة كفر الشيخ، و 'محمود.م.ا.ا'، 44 سنة، سائق تاكسي، مقيم ذات العنوان، لمحكمة الجنايات، لإجراء محاكمتهما عما أُسند إليهما من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنهما في يوم 4 يناير 2023 بدائرة قسم ثانٍ كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، قتلا المجني عليه 'علي.ع.ف.م.ط'، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله.

وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض 'مطواه قرن غزال'، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالإمساك به شالًا بتلك الوسيلة حركته موجهًا إياه إلي المتهم الأول الذي قام بدوره بتسديد له طعنة بالسلاح الأبيض الذي كان قد أعده سلفًا؛ لذلك استقرت تلك الطعنة بصدره من الناحية اليمني، والتي سقط على إثرها أرضًا مضرجًا بدمائة محدثين ما حل به، من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما تبين من أمر الإحالة أن المتهمين حازا، وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال، على النحو المبين بالتحقيقات.