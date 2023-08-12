التخطيط: الانتهاء من 14.2 ألف فصل دراسى و382 وحدة صحية ضمن مشروعات حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إنه تم خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%، علاوة على الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من 305 مجمع خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برج لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة، ورصف وتطوير 15 طريق رئيسي و20 طريق داخلي وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.