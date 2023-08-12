التحقيقات مع لص الحقائب بالعجوزة: أسرقها بأسلوب الخطف بموتوسيكل

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع لص الحقائب بالجيزة، حيث اعترف المتهم بسرقة حقيبة من شخص فى الجيزة باعترافات تفصيلية. مؤكدا أنه استخدم دراجة بخارية فى خطف الحقيبة من المجنى عليه أثناء تواجده فى منطقة العجوزة.

وأوضح المتهم أنه عندما توارى بعيدا عن أعين الناس، فتح الحقيبة ووجد فيها "مبلغ مالى – هاتف محمول – جواز سفر" فاستولى عليهم، إلا أن الشرطة داهمت مكان وجوده وضبطته قبل أن يتصرف فى الأموال.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى، "تويتر" متضمناً تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة وبداخلها ( مبلغ مالى – هاتف محمول – جواز سفر) من قبل أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية.

وجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة باستهداف المتهم، حيث نجح رجاء المباحث - بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة - فى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.