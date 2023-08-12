الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات

كتب محمد شعلان

أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أنهم يعملون على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات منذ 3 سنوات وتم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون في شكله النهائي، مفيدا بأن هناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها.

وأضاف خالد العطار، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أنهم انتهوا من العمل في 7 محافظات وهناك 4 محافظات في طور الإصدار وبالتالي الخدمات ستصدر سريعة ومنضبطة لمالكي العقارات التي يصدر لها رقم قومي.

وأشار المهندس خالد العطار، إلى أنهم حصروا حوالي 50% من العقارات التي سيصدر لها رقم قومي حتى الان وبالتالي أي خدمة مركبة من جهة أو جهتين أو أكثر ستكون سهلة، متابعا: "استفادة المواطن من الرقم القومي للعقار أنه هيقدر يحصل على الخدمات اللي صادرة من أكثر من جهة".