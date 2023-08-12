اليوم السابع
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الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات

السبت، 12 أغسطس 2023 08:56 م
الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات المهندس خالد العطار
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أنهم يعملون على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات منذ 3 سنوات وتم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون في شكله النهائي، مفيدا بأن هناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها.
 
وأضاف خالد العطار، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أنهم انتهوا من العمل في 7 محافظات وهناك 4 محافظات في طور الإصدار وبالتالي الخدمات ستصدر سريعة ومنضبطة لمالكي العقارات التي يصدر لها رقم قومي.
 
وأشار المهندس خالد العطار، إلى أنهم حصروا حوالي 50% من العقارات التي سيصدر لها رقم قومي حتى الان وبالتالي أي خدمة مركبة من جهة أو جهتين أو أكثر ستكون سهلة، متابعا: "استفادة المواطن من الرقم القومي للعقار أنه هيقدر يحصل على الخدمات اللي صادرة من أكثر من جهة".
 

وزارة الاتصالات

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