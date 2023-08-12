الأقصر تطرح عددا من المزايدات العلنية العامة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، طرح عدد من المزايدات العلنية العامة، والتى تشمل استغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات أسفل كوبري أبو الجود بمدينة الأقصر لمدة خمس سنوات، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 35000 جنيه، ويعقد بجلسة الأحد الموافق 27 أغسطس /2023م، والثاني استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات أمام مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، ويبلغ تأمين دخول المزاد 105000 جنيه ويعقد بجلسة الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

كما شملت المزادات العلنية مايلي:- (استغلال وتشغيل بارك إنتظار سيارات أمام بنك الإسكندرية بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات ويبلغ تأمين دخول المزاد 60000 جنيه، ويعقد بجلسة الثلاثاء الموافق 29 أغسطس /2023م – مزاد استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات بجوار كنيسة العذراء بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات ويبلغ تأمين دخول المزاد 40000 جنيه ويعقد بجلسة الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م، كما تقرر طرح مزاد لاستغلال وتشغيل بارك انتظار دراجات بخارية بجوار مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 30000 جنيه ويعقد بجلسة الخميس الموافق 31 أغسطس /2023م).

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، إنه يبلغ ثمن الكراسة للمزايدات أرقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 ج، والمزايدة رقم ( 2 ) مبلغ 454.9 ج ( شاملة ضريبة القيمة المضافة )، حيث تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية، على تليفون رقم 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم المحدد قرين كل مزايده، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من (www.etenders.gov.eg)، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.