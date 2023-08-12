الأب لا يعوض.. عم يعذب طفلة شقيقه حتى الموت بعد وفاة والديها

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بالفحص، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة – س3) فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

نجح رجال المباحث - بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة - في تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة – مقيم بدائرة القسم)..وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.. واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث مابها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.