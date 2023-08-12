إصابة شخصين في حادثين تصادم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصين في حادثين تصادم بمدينة 6 أكتوبر وكرداسة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه قائدي السيارتين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة بشخص، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأصيب شخصا نتيجة اصدام سيارة به، بمنطقة المعتمدية في كرداسة، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.