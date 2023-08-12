إحالة 5 بقالين بالشرقية للنيابة ومصادرة 3425 علبة سجائر بسبب التسعيرة

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم " ا .م .م" لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم ضبط 150 خرطوشة سجائر بإجمالي 300 علبة، ومحضر ضد " ش. م .ع "لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي عدد 125 خرطوشة سجائر بإجمالي 250 علبة سجائر، ومحضر ضد "ع .س. ا "لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط 175 خرطوشة.

وحرر جهاز حماية المستهلك 85 محضرا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و59 محضرا ضد محلات تجارية، وذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتحرير عدد 88 محضرا ضد مطاعم لعدم وجود شهادة صحية.