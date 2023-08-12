أطعمة تساعد على تحسين عملية الهضم.. منها سمك السالمون

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تساعد الأطعمة المختلفة في عملية الهضم في مراحل متعددة، على سبيل المثال، تعمل بعض الأطعمة على تحسين صحة المعدة بينما يدعم البعض الآخر الأمعاء. لذا إذا كنت ترغب في تضمين أطعمة صحية وسريعة الهضم في نظامك الغذائي، فإليك الأطعمة التي يمكنك وضعها في الاعتبار، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

البروتينات التي تهضم بسرعة

تستغرق البروتينات الموجودة في العديد من أنواع اللحوم وقتًا طويلاً للهضم ، لذا استبدلها بوجبات مثل:

سمك السالمون

يحتوي السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء وتساعد على الهضم. تحتوي مائة جرام من سمك السلمون على 19.8 جرام من البروتين.

فاصوليا سوداء

تحتوي الفاصوليا على ألياف غير قابلة للذوبان لا يستطيع جسمك هضمها. ومع ذلك ، فإنه يساعد على الهضم عن طريق السماح للبراز بالمرور عبر أمعائك بسرعة أكبر. توفر هذه الفاصوليا السوداء الغنية بالبروتين 8.86 جرامًا من البروتين في كل مائة جرام.

عدس

فهي غنية بالألياف، مما يساعدك على الانتظام في حركة الأمعاء عن طريق إضافة الوزن إلى البراز ، وتعزيز بكتيريا الأمعاء الجيدة، وضمان حركات الأمعاء المنتظمة.

خضراوات

الخضار هي الأبطال الحقيقيون للهضم السريع. الخضراوات الخضراء مثل البروكلي، والسبانخ ، والكرنب الأخضر ، واللفت، والخرشوف، وما إلى ذلك، هي الأفضل للهضم. إنها غنية بالمغنيسيوم والألياف، وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز البكتيريا الجيدة في أمعائك.

قم بتضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي

الزبادي، ومخلل الملفوف، والأجبان الطرية، وأطعمة بروبيوتيك أخرى غنية بالبكتيريا الحية التي تفيد أمعائك وتدعم الهضم الصحي، تزعم العديد من الدراسات أن الآثار الإيجابية للبروبيوتيك تكتسب زخمًا في المجتمع العلمي. تشمل الفوائد تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الاستجابة المناعية، والوقاية من السرطان.