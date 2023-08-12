أخبار مصر.. الأرصاد: تحسن فى طقس الغد ورياح تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تحسن في الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع الحالي، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يطلع على جهود صيانة شبكة الطرق القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وزير النقل: مصر فى طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطنى. أسامة ربيع: العمالة فى قناة السويس كلها مصرية ولا يوجد أى عمالة أجنبية قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس مؤمنة بنسبة 100% من قبل القوات المسلحة المصرية، التي تؤمن بشكل كامل على سلامة وأمن المنطقة المحيطة بها. أبو مازن يصل مصر غدا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية فى العلمين يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، غدًا الأحد إلى مصر، في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وزارة الصحة تحذر من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة حذرت وزارة الصحة والسكان من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وقالت يحدث الإجهاد الحرارى عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.

التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين "STEM" من اليوم السبت 12/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء 15/ 8/ 2023، و مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8%

كشف المجمع التكرارى للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة ، عن تراجع وانخفاض طفيف فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبى، مقارنة بالعام الماضى، وذلك فى ضوء إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق والتي سجلت 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق. أماكن سحب كراسات التقديم للمعاهد الصحية الشرطية.. اعرف التفاصيل أتاحت وزارة الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية "علمي" سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط). التعليم: على المتظلمين من نتيجة الثانوية الالتزام بموعد الاطلاع على الإجابة وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة دور أول، بضرورة الإلتزام بمواعيد ومكان الاطلاع على كراسة الإجابة ، موضحة أن كل طالب تظهر له رسالة على موقع تقديم التظلمات بتاريخ ومقر التظلم ويجب الالتزام بها حتى لا يضيع على الطالب فرصة الاطلاع وكتابة ملاحظاته، مشددة على أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتظلمين.

"FDA" توافق على عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات