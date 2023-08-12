أخبار الاقتصاد اليوم.. صندوق تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية بإجمالى 4.7 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

شهد اليوم السبت 12-8-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها صندوق تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية بإجمالى مساندة 4.7 مليار جنيه

صندوق تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية بإجمالى مساندة 4.7 مليار جنيه

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

المالية: مهلة للصناديق الخاصة بوزارة الصحة لتقنين أوضاعها حتى ديسمبر

وافقت وزارة المالية، على استمرار منح وزارة الصحة والسكان، مهلة إضافية لاستكمال تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بها حتى 31 ديسمبر عام 2023 أو لحين تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بوزارة الصحة والسكان أيهما أقرب، وعلى مراقب مالي وزارة الصحة والسكان، ومديري المديريات المالية ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ.

1.5% تراجعًا في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع بسبب ارتفاع عائد السندات

شهدت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.

انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولار للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولار، بحسب جولد بيليو

زاهي حواس لـ CNN:

أتمنى تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح



أشاد عالم الاثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر، جاء ذلك خلال مقابلة "حواس" مع موقع CNN عربية.

وأعرب "حواس" عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار افتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

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% من الشبــاب يستخــدمون الإنـترنـــت عام 2022

أصــــدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وآرائهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( المهارات الخضراء للشباب ).

طبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022، و بلغت نسبة مستخدمي شبكة الانترنت من الشباب 89 % في الفئة العمرية (18 - 29سنة)، وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن السلع والخدمات 75.1% ( 72.9% ذكور ، 77.8% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) لإجراء مكالمات عبر الانترنت 72.6% ( 73.9% ذكور ، 71.1% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% ( 49.7% ذكور ، 56.2% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات من الجهات الحكومية اليكترونياً 51.5% ( 49.2% ذكور ، 54.2% اناث) .