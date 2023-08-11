اليوم السابع
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9 مرشحين لانتخابات نقابة أطباء كفر الشيخ بينهم اثنان على مقعد النقيب

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:27 م
9 مرشحين لانتخابات نقابة أطباء كفر الشيخ بينهم اثنان على مقعد النقيب الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 9 مرشحين، بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

والمرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد، والمرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

والمرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان، ومن المقرر إجراء انتخابات نقابة الأطباءفي 13 أكتوبر المقبل.

 

الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ
الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ

الدكتور وائل أبو المجد
الدكتور وائل أبو المجد

المشرحون على انتخابات نقابة الاطباء بكفر الشيخ
المشرحون على انتخابات نقابة الاطباء بكفر الشيخ

 


 

 


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