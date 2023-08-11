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٧ مؤشرات تجعلك تزور طبيب القلب على الفور.. التشخيص المبكر أول طرق العلاج

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:00 ص
٧ مؤشرات تجعلك تزور طبيب القلب على الفور.. التشخيص المبكر أول طرق العلاج القلب
كتبت فاطمة خليل

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يخشى الكثير من الناس من زيارة الطبيب، خاصة أطباء القلب، لكن التشخيص في الوقت المناسب يساعد بشكل أكبر في إنقاذ القلب من التلف المحتمل، لذلك يجب  فحص القلب سنويًا أو مرتين في السنة، وإذا كنت شخصًا لا يولي اهتمامًا لفحوصات الجسم المنتظمة ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تعتني بأحد أكبر أعضاء الجسم، وهو القلب، بحسب موقع تايمز أوف إنديا. 

٧ مؤشرات تجعلك تزور طبيب القلب على الفور

​عائلتك لديها تاريخ من أمراض القلب

إذا كنت من عائلة ، حيث يعاني أقاربك المباشرون من مضاعفات في القلب ، فمن الضروري أن تخضع للفحص بانتظام. 
 حذر خبراء الصحة من نمط معين من أمراض القلب ينتشر داخل الأسرة، لذا يجب فقط تحديد العلامات المبكرة والتشخيص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذك من حادث مؤسف كبير.

لديك ارتفاع في مستوى الكوليسترول

بالنسبة للأشخاص الذين يكون مستوى الكوليسترول لديهم أعلى من الحد الأدنى ، يتعرض القلب لأضرار محتملة إذا لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك. في اليوم الذي تجد فيه أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى من المعتاد ، قم بإجراء فحوصات القلب بشكل منتظم.

تجلس لساعات أطول في المكتب

الجلوس لساعات أطول يجعلك غير نشيط بدنيًا وهذا يضر بالقلب. إذا كان لديك نمط حياة غير نشط ، فيجب عليك إجراء فحص قلبك بشكل منتظم ومحاولة تضمين خطة تمارين ثابتة في روتينك اليومي.

ضيق التنفس 

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس،  فلا تتأخر أكثر من ذي قبل وقم بزيارة الطبيب. غالبًا ما تحدث مشكلات التنفس المرتبطة بالقلب بسبب الأنشطة البدنية المنخفضة مثل القيام بالأعمال المنزلية وحتى صعود السلالم.
 
لديك نوبات متكررة من ألم الصدر
يعد ألم الصدر مؤشرًا رئيسيًا على أن قلبك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أكثر من ذي قبل. لا تتجاهل آلام الصدر المتكررة ولا تحاول تثبيطها بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

لديك مرض السكري

يؤثر مرض السكري على القلب بشكل خطير ولا يدركه الكثيرون. إذا كان مستوى السكر في الدم لديك غير منتظم ، فمن المهم أن تعتني بقلبك أيضًا. لا تفوت فحوصات قلبك. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية وبالتالي القلب. حتى إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة مثل وجود تاريخ عائلي لاضطراب التمثيل الغذائي ، فقم بفحص قلبك بانتظام.

قام طبيبك بإحالتك إلى طبيب قلب

يمكن للطبيب الذي كان يعالجك لسنوات أن يلاحظ العلامات الحمراء وإذا كان يقترح عليك زيارة الطبيب ، فقد يعني ذلك أيضًا أنه من المحتمل أن تبدأ المضاعفات المحتملة إذا تم تجاهل العلامات.
 
 

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