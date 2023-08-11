٧ مؤشرات تجعلك تزور طبيب القلب على الفور.. التشخيص المبكر أول طرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

٧ مؤشرات تجعلك تزور طبيب القلب على الفور ​عائلتك لديها تاريخ من أمراض القلب إذا كنت من عائلة ، حيث يعاني أقاربك المباشرون من مضاعفات في القلب ، فمن الضروري أن تخضع للفحص بانتظام. يخشى الكثير من الناس من زيارة الطبيب، خاصة أطباء القلب ، لكن التشخيص في الوقت المناسب يساعد بشكل أكبر في إنقاذ القلب من التلف المحتمل، لذلك يجب فحص القلب سنويًا أو مرتين في السنة، وإذا كنت شخصًا لا يولي اهتمامًا لفحوصات الجسم المنتظمة ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تعتني بأحد أكبر أعضاء الجسم، وهو القلب، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.إذا كنت من عائلة ، حيث يعاني أقاربك المباشرون من مضاعفات في القلب ، فمن الضروري أن تخضع للفحص بانتظام.

حذر خبراء الصحة من نمط معين من أمراض القلب ينتشر داخل الأسرة، لذا يجب فقط تحديد العلامات المبكرة والتشخيص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذك من حادث مؤسف كبير. لديك ارتفاع في مستوى الكوليسترول بالنسبة للأشخاص الذين يكون مستوى الكوليسترول لديهم أعلى من الحد الأدنى ، يتعرض القلب لأضرار محتملة إذا لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك. في اليوم الذي تجد فيه أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى من المعتاد ، قم بإجراء فحوصات القلب بشكل منتظم. تجلس لساعات أطول في المكتب الجلوس لساعات أطول يجعلك غير نشيط بدنيًا وهذا يضر بالقلب. إذا كان لديك نمط حياة غير نشط ، فيجب عليك إجراء فحص قلبك بشكل منتظم ومحاولة تضمين خطة تمارين ثابتة في روتينك اليومي. ضيق التنفس إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس، فلا تتأخر أكثر من ذي قبل وقم بزيارة الطبيب. غالبًا ما تحدث مشكلات التنفس المرتبطة بالقلب بسبب الأنشطة البدنية المنخفضة مثل القيام بالأعمال المنزلية وحتى صعود السلالم.

لديك نوبات متكررة من ألم الصدر