اليوم السابع
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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤلين أمريكيين مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:58 م
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤلين أمريكيين مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وزير خارجية الجزائر
إيمان حنا

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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وكذلك بوزارة الخارجية الأمريكية، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في ليبيا.وفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية، التي يقوم بها عطاف إلى واشنطن، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أن عطاف تناول مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

كما بحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شولي، الذي يتأهب لشغل منصب نائب وزير الدفاع، تطورات الأزمة في النيجر وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد المجاور للجزائر.


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