وزير الإعلام اللبنانى يؤكد: لا نية لإغلاق تلفزيون لبنان ونحاول معالجة المشاكل

إيمان حنا

نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الأنباء التى ترددت اليوم عن إغلاق تلفزيون لبنان، وقال المكارى: تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لدي بذلك، وكل ما نُشر كذب، ونحن نُحاول معالجة المشاكل وغالبية مطالب الموظفين حُققت"، وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضاف:" تلفزيون لبنان سيعاود البث ونعمل مع جزء من الموظفين".

وكانت صحف لبنانية من بينها النهار قد نشرت أخبار تفيد بالتميهد لإغلاق تلفزيون لبنان بعد أن توقف بثه للمرة الأولى منذ 62 عاما .

ولفتت الصحيفة اللبنانية، إلى أن قرار الإغلاق يعود إلى المشاكل التي يواجهها تلفزيون لبنان، ومن أبرزها تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول. وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

ونوهت بأن مسئولى التلفزيون يجرون اتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير العمل فى محاولة لإيجاد حلول للأزمة .

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات فى 1959، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.