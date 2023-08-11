وزارة التعليم تشدد على المدارس الخاصة الالتزام بالمصروفات المقررة وعدم زيادتها

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تتم متابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية المقررة، مشددة على أنه تتم محاسبة أى مدرسة ترفع المصروفات بالمخالفة لنسب الزيادة المحددة، لافتة إلى أنه مع اقتراب العام الدراسى الجديد يجب أن تعلن المدارس المصروفات الدراسية لأولياء الأمور بشكل رسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.