نقيب المعلمين: زيادة بقيمة معاشات يوليو للأعضاء.. والصرف منتصف أغسطس

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ، إن دفعة معاشات شهر يوليو الماضى شهدت زيادة بقيمتها الإجمالية وصلت إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك فى قيمة معاشات الأعضاء فقط، حتى بلغت قيمة إجمالي الدفعة نحو 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن استمرار زيادة أعداد المستحقين للمعاشات دون إقرار تعديلات قانون النقابة يمثل تحديا كبيرا أمام مجلس النقابة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة معاشات يوليو للأسر المستحقة، بعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم لصالح النقابة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال منتصف شهر أغسطس الجارى، بحد أقصى يوم 15 أغسطس الجارى، وذلك لتتمكن النقابة من توفير إجمالي المبالغ المستحقة والمقدرة بحوالى 40 مليون جنيه.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ 86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.