ندوات تعريفية وتوعوية لوحدة السكان بقرى كوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

شهدت قرية سبيل مكى التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، تنظيم عدد من الندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة بمتابعة من شوقى مصطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وبحضور الشيخ أبو الحسن عبد السميع مدير إدارة وعظ كوم أمبو وعضو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف ، والشيخ حسن صديق واعظ بالأزهر الشريف وعضو وحدة لم الشمل ، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، وأيضاً سحر أمين مقرر اللجنة الفرعية لوحدة السكان .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة .

وقد قامت مرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان بإلقاء ندوة تعريفية ضمن أنشطة مبادرة " حياتنا فى قيمنا "، بالإضافة إلى ندوة توعوية أخري ضمن مبادرة " زواج بلا عناء " ، والتى تستمر فعاليتها في إطار خطة وحدة السكان الهادفة لحث المواطنين علي عدم المغالاة فى المهور ومتطلبات الزواج للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج .

من ناحية أخري، كان قد شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشاد بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

ومن جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.

ولفتت نائب محافظ أسوان، إلى أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات إستهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .