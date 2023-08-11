مواقع ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى إطار مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" والاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية.

ونظمت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان يد تبنى ويدى تهدم ضمن برنامج الفرع فى مواجهة الإرهاب والتطرف بموقع القصاصين القى المحاضرة، الدكتور حسن مصطفى وتم التنفيذ بالإدارة الزراعية بالقصاصين هند محمد مديرة الموقع.

في التل أقيم احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة تضمنت محاضرة بعنوان قناة السويس الجديدة تنمية اقتصادية حقيقة تلاها عرض فنى لفرقة الانشاد الديني وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير أشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.

ورشة رسم بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع، ونظم الفعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.