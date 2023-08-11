وأضاف إيمانويل - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن يتم هذا الاتفاق خلال اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو بالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول فى المنتجع الرئاسي كامب ديفيد قرب العاصمة واشنطن في 18 أغسطس الجارى.

وأوضح السفير الأمريكى أن هذا الاجتماع السنوي سيكون منفصلا عن اللقاءات التي تعقد على هامش قمة مجموعة العشرين والقمم الأخرى، لافتا إلى أن القادة الثلاثة سيتفقون أيضا على إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنوية وعلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحسين التعاون في مجال الأمن السيبرانى في ظل زيادة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية والصين.

وتوقع إيمانويل أن يأخذ اجتماع الأسبوع المقبل التعاون الثلاثي إلى مرحلة جديدة وأن يغير من المشهد الاستراتيجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.