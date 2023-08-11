كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأورام السرطانية؟.. الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحماية من الاصابة بالأورام السرطانية من خلال اتباع نظام غذائى صحى بالإضافة لممارسة الرياضة والالتزام بالوزن الصحى والتوقف تماما عن التدخين.

وأضاف الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة أن التشخيص المبكر لسرطان الثدى جزء رئيسى والعلاج الجيد هو النصف الأخر، لافتا إلى أن من ضمن المشاكل أن الحالات تأتى متأخرة.

وأضاف حمدى عبد العظيم قمنا بتكوين فريق ذي خبرة لدعم صحة المرأة، لافتا إلى أن المشروعات القومية تحتاج لأن نعمل بصفة مستمرة على التوعية بأمراض سرطان الثدى، واستئصال الثدى أصبح شيء نادر الحدوث.

ولفت حمدى عبد العظيم إلى أن سرطان الثدى فى مصر ليس أزيد من دول العالم، ونسبة حدوث سرطان الثدى فى السنة وهو 100 حالة لكل 100 ألف سيدة، ومصر 50 حالة لكل 100 ألف سيدة، وهو نصف الإصابات فى أمريكا وأوروبا.

وأوضح حمدى عبد العظيم، يأتى لى 25 ألف حالة فى العام، سرطان الثدى ليس له سبب مباشر باستثناء المرض الوراثى، والدولة لديها تدخل استباقى لمنع حدوث المرض بدرجة عالية جدا، ومن 25% إلى 30% حالات متأخرة، ولدينا قدرة على القضاء على المرض.