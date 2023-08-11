قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل

كتبت مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من شوارع حي العجوزة، وذلك من الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/8/12.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحى العجوزة.

وأوضحت محافظة الجيزة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه على النحو الآتي: (شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع سوريا ومتفرعاته، وخلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، وشارع العراق، وشارع حماد، وشارع الكوثر، وشارع الفرات، وشارع الرياض، وشارع عدن وشارع دمشق).

ومن ناحيته، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعه الانتهاء من الأعمال.

ونوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.