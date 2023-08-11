قاتلة زوجها تعترف: "حاول يضربنى بسكين ومقصدتش اقتله"

اعترفت المتهمة بقتل زوجها فى أوسيم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليها، وذكرت أمام رجال المباحث خلال اعترافاتها أنها لم تقصد قتله.

أضافت المتهمة أن خلافات أسرية أدت إلى نشوب مشادة كلامية مع زوجها، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك حاول زوجها الاعتداء عليها بسكين، إلا أنها تمكنت من الحصول عليه وطعنه به.

وأرشدت المتهمة عن سلاح الجريمة، وذكرت أن الإصابات التى لحقت بها نتيجة الاعتداء عليها خلال المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وأشارت أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنه به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.