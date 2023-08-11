شاطئ بورفؤاد كامل العدد.. والمصطافون يستمتعون بمياه المتوسط

بورسعيد محمد فرج

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد ، اليوم الجمعة، إقبال المئات من المصطافين من محافظات مصر للإستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، تزامناً مع إرتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبهم حرص الأطفال على السباحة داخل مياه المتوسط فضلاً الاستمتاع برمال الشاطئ الناعمة،كما يستمتع البعض الآخر من المصطافين بالهواء النقى والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط سعادة غامرة من زوار مدينة بورفؤاد الذين توافدوا من أجل الراحة والهدوء وجمال الطبيعة الساحرة والالعاب الشاطئية كا "الراكيت وكرة القدم والكرة الطائرة وركو ب البدلات المائية التى تعد من الألعاب التى يستمتع بها الأطفال مع أسرهم.

ومن جهة أخرى، شهد شاطىء بورفؤاد، انتشار المنقذين المنتشرين بطول الشاطىء، تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الإلتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.