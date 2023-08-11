اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادي في قنا وفصل التيار عن عدد من المناطق

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:55 م
سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادي في قنا وفصل التيار عن عدد من المناطق سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادي
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة نجع حمادي بقنا، اليوم الجمعة، سقوط 7 أبراج كهرباء تسببت في فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد سقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابل على شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان سقوطهما ورفعهما وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما ُفصل التيار عن بعض المناطق في المدينة، وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.

 

363480170_814819913638522_8609296703422606853_n
 

 

363821621_1245626519441214_715012254654575803_n
 

 


 

 


سقوط أبراج ضغط

مركز نجع حمادي

كابل كهرباء

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة