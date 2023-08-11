سائح يلجأ للمواقع الاجتماعية بعد فرض مطعم إيطالى رسوم إضافية بسبب تقطيع ساندوتش

فاطمة شوقى

لجأ سائح في إيطاليا إلى المواقع الاجتماعية، للإعراب عن غضبه بعد أن فرض عليه مطعم إيطالى "رسوما إضافية مفاجئة"، والتي قدرت بحوالي 2 يورو لتقطيع ساندوتش الى نصفين.

وأشارت صحيفة "دياريو النورتى" الكولومبية، إلى أن السائح طلب ساندوتش بطاطس مقلية محشو بالخضراوات، وتفاجأ عند الدفع برسوم إضافية على فاتورته قدرها 2 يورو، وعندما اشتكى، قالت له إدارة المطعم: إنها ثمن تقطيع الساندوتش إلى نصفين.



مطعم ايطالى

وقال السائح، إنه لم يطلب نهائيا تقطيع الساندوتش إلى نصفين في الأساس حتى يتم وضع الرسوم، وتظهر الفاتورة أن الساندوتش ثمنها 7.50 يورو، إلى جانب مشروب غازي مقابل 3.50 يورو، وقنينة مياه مقابل 1.50 يورو والإسبريسو مقابل 1.20 يورو، إضافة إلى رسوم "diviso a meta" المقصود بها "التقطيع إلى النصف"، والتي تبلغ قيمتها 2 يورو.

وبررت إدارة المطعم، أن الرسوم الإضافية جاءت بسبب استخدام طبقين بدل طبق واحد في التقطيع مما أدى إلى تضاعف الوقت لغسل تلك الأطباق، هذا بالإضافة إلى الوقت الذى ضاع بسبب غسل تلك الأطباق.

وانتشر الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد أن نشر الرجل ما حدث على المنصة مع صورة الحساب، على الفور، أدلى مستخدمون آخرون بسلسلة من التعليقات.