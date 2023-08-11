حبس الأب المتهم بقتل طفتله بسبب بكائها فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بحبس الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن اعتدى عليها بوصلة ضرب مبرح بسبب بكائها المستمر، ما دفعه إلى إسكاتها بالضرب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغ من مسؤول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعه تبلغ من العمر عاما واحدا.

تم ضبط الآب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.