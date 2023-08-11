جبال الملح تجذب الزوار والسائحين لتفقد معالم بورفؤاد التاريخية.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، فضلاً ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادى بورفؤاد الرياضى الذى يعد أقدم نادى تم إنشاؤه بمصر، ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتى تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما حرص زوار المدينة الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً .

ومن جانبه أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، استقبال السائحين لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر للملاحات، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات المدينة السياحية وبحث سبل عودة الرواج السياحي لمدينة بورفؤاد، وتنشيط رحلات اليوم الواحد، وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وعن وتوافد المواطنين لزيارة جبال الملح صرح اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما أشار إلى فوائد الجلوس على الملح، الذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي، متابعا، أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا .

ومن جهة أخرى أن جبال الملح بشركة النصر للملاحات بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين علي التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

ومن جانبهم أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة التى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.