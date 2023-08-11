تعرف على إجراءات الحفاظ على الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن الإجهاد الحراري في الحيوانات وارتفاع درجة حرارة الجسم تؤدى إلى الإصابة بضربة الشمس، إحداث أضرار جسيمة من حيث الصحة العامة والمناعة والإنتاجية للحيوانات، مؤكدة ضرورة مراعاة عدة اجراءات وفقا لنوع الحيوان لحمايته من درجات الحرارة المرتفعة.

1- الماشية:

- يجب تغيير مياه شرب الحيوانات عدة مرات وعلى فترات قصيرة خلال اليوم.

- توفير مساحة الظل الكافية لحماية الحيوانات من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية.

- الاهتمام بتعزيز مناعه الحيوانات عن طريق اعطاء التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية.

- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل الحظائر واستخدام أجهزة التبريد إذا أمكن.

- اختيار الأعلاف المناسبة وخاصة التي تقلل من الإجهاد الحراري.

- توفير المساحة الكافية للمواشي داخل الحظائر لتقليل التزاحم.

- يجب الاهتمام بعمل علائق تتماشى مع ظروف الإجهاد الحراري.

- يجب عمل نظام رش ضبابي لتقليل درجة الحرارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

- توفير مياه نظيفه بارده على مدار اليوم.

- عدم اصطحاب الحيوانات الى خارخ المنزل فى الفترة بين 12 ظهرا الى 4 عصرا.

- يجب عدم ترك الحيوان الأليف داخل السيارة: لأن يمكن أن يصاب بضربة شمس في أقل من 10 دقائق حال تركه داخل السيارة الساخنة.

- تجنب حلاقة الفراء: يجب على صاحبه تقليم الفراء فقط دون حلقه بشكل كامل مع المحافظة على نظافته

- وإبقائه بعيدًا عن الأسطح الساخنة كالأسمنت والأسفلت عند الخروج من المنزل عن طريق استخدام الجوارب الواقية لوضعها فوق أقدامهم.